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عبر سفيرها لدى طرابلس “ريتشارد نورلااند ” أمريكا : أحداث تشاد تؤكد الحاجة لتوحيد جميع العناصر العسكرية في ليبيا للسيطرة على حدودها وحماية سيادتها

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 24 ابريل 2021 ( وال )- حذرت أمريكا من تداعيات أحداث تشاد، مطالبة بسرعة توحيد جميع العناصر العسكرية في ليبيا في هيكل واحد للسيطرة على حدودها وحماية سيادتها .

جاء ذلك خلال محادثة أجراها سفيرها لدى طرابلس” ريتشارد نورلاند” أمس الجمعة مع نائب رئيس المجلس الرئاسي “موسى الكوني”، بحثا خلالها أحداث تشاد والانتخابات المزمع إجراؤها في ليبيا أواخر العام الجاري نشرتها السفارة في تغريدات عبر حسابها على توتير .

وقالت السفارة الأمريكية بليبيا، في تغريداتها إن السفير ” نورلاند ” تحدث من لندن عن أن أحداث تشاد تؤكد الحاجة الملحة لتوحيد جميع العناصر العسكرية في هيكل واحد يمكنه السيطرة على حدود البلاد وحماية السيادة الليبية.

وشدد السفير الأمريكي على أهمية المجلس الرئاسي في الهياكل السياسية المتطورة في ليبيا، معربًا عن تقديره لتأكيد نائب رئيس المجلس الرئاسي ” موسى الكوني “على الدعم الشعبي القوي من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بتاريخ 24 من ديسمبر القادم. (وال- طرابلس)

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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