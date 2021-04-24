قبيل اجتماعات اللجنة العسكرية.. ممثلو الجيش يؤكدون على هذه النقاط

أكد أعضاء لجنة 5+5 العسكرية الممثلة للقيادة العامة للجيش خلال لقائهم النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية السيد حسين اعطيه القطراني استمرارهم في تنفيذ المهام المناطة بهم والمتمثلة في تثبيت إجراءات اتفاق ايقاف العمليات العسكرية، وتأمين الطريق الساحلي ومتابعة الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بالإضافة إلى أي مهام تسند إليها لغرض الوصول إلى استقرار تام بكافة الاراضي الليبية لتوفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية المزمع إجراءها في 24 ديسمبر من هذا العام.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن أعضاء اللجنة العسكرية أكدوا خلال لقائهم القطراني بمقر ديوان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بمدينة بنغازي أنهم يعملون بشكل مستمر من أجل تقريب وجهات النظر لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وثمن القطراني جهود كافة اعضاء اللجنة الساعية للمضي قدما لتنفيذ بنود اتفاق إيقاف إطلاق النار الموقع في اكتوبر 2020 في جينيف برعاية اممية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في فتح الطريق الساحلي بعد نزع الألغام والتأكد من سلامتها وذلك ليتمكن المواطنين من التنقل ولتسهيل الحركة التجارية بين المدن .

وتعقد اللجنة العسكرية المشتركة، يومي الأحد والاثنين اجتماعات بمقرها في مدينة سرت لبحث ما تم الأتفاق علية خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف أطلاق النار الدائم