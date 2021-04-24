وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي يؤكد استعداد بلاده إلى جانب المجتمع الدولي دعم السلطات الليبية الجديدة مع الاحترام الكامل لسيادتها

روما 24 أبريل 2021 ( وال )- أكد وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي ” جانكارلو جورجيتّي” أن سلطات بلاده على استعداد تام لدعم جهود السلطات الليبية، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي، مع الاحترام الكامل لسيادتها”.

جاء ذلك لدى لقائه أمس الجمعة مع وزيرة الخارجية والتعاون ، نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة، حسبما أفادت مذكرة صدرت في أعقاب الاجتماع وصف بالمطوّل والودي” والذي تم خلاله “بحث القضايا الرئيسية للتعاون الاقتصادي الثنائي” بين روما وطرابلس الغرب.

وأعرب “جورجيتّي” في تصريحاته التي نقلتها وكالة آكي الإيطالية عن “تقديره لعملية المصالحة الوطنية التي بدأت بعد أكثر من شهر بقليل بتنصيب حكومة الوحدة الوطنية الجديدة”، مبديا “الأمل في أن تتوج عملية الانتقال المؤسسي بانتخابات ديسمبر المقبل”.

وفيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، شدد جورجتي على أن “الحكومة والشركات الإيطالية تنظر إلى ليبيا كشريك متميز، وفي عمله كوزير للتنمية الاقتصادية يعتزم تعزيز هذه الشراكة وإعادة إطلاقها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بدءً من مشروع الطريق السريع الساحلي إلى الطيران المدني والتعاون الاقتصادي-الصناعي”. (وال- روما)

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