المنقوش: زيارتنا لإيطاليا أساسها تفعيل معاهدة الصداقة الموقعة في 2008

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن زيارتها لإيطاليا تهدف بالأساس لتفعيل معاهدة الصداقة المشتركة بين ليبيا وإيطاليا التي جرى توقيعها سنة 2008 والتي تضم العديد من الملفات المهمة

وأضافت المنقوش في كلمة مصورة أنها اختتمت زيارتها لإيطاليا التي تواصلت ليومين جرى خلالهما عقد اجتماعات مع العديد من الوزراء مثل الداخلية والدفاع والتجارة والتنمية ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان بالإضافة لاجتماع موسع مع وزير الخارجية

” style=”height: 400.994px;”>

وأشارت إلى أن الزيارة حققت نتائج مرضية تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من خلال إعادة فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي والقنصلية الفخرية في سبها لتسهيل إجراءات التأشيرة والإجراءات الإدارية للمواطن كما تم الاتفاق على موعد لإعادة الملاحة الجوية بين ليبيا وإيطاليا كما جرى الاتفاق على مباشرة تنفيذ مشروع الطريق الساحلي الذي يبدأ من امسعاد وحتى رأس اجدير لتسهيل عملية النقل وتقديم الخدمات بين شرق البلاد وغربها.

وأوضحت أنه جرى خلال الزيارة بحث العديد من الموضوعات منها التدريب والهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود الجنوبية وخفر السواحل مؤكدة أن المناقشات لاتزال مستمرة حول هذه الملفات وتطلب مزيدا من الاجتماعات على المستوى الوزاري وعلى مستوى اللجان الفنية من وزارات الداخلية والدفاع والتجارة.

ولفتت إلى أن الاجتماعات في إيطاليا كللت بالنجاح واتسمت بالجدية للوصول لنتائج مرضية للطرفين