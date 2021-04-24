خارجية النواب: يجب خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى سحب جميع الدول لقواتها الأجنبية المتواجدة في الأراضي الليبية، امتثالا لنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي ونتائج مؤتمر برلين، واتفاق وقف إطلاق النار.

وعبرت اللجنة التي يرأسها النائب يوسف العقوري، في بيان، عن تأييدها لتصريحات وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش الداعية لانسحاب تركيا من ليبيا، مؤكدة أن تصريحات الوزيرة تحظى بتأييد شعبي.

واستنكرت اللجنة النيابية محاولات التشويش والتبرير الواهم لبقاء القوات الأجنبية في ليبيا، مما يضرب بالاتفاق السياسي عرض الحائط ويعيد البلاد لمربع الاقتتال، بحسب بيانها، داعية الشركاء الدوليين لاحترام السيادة الليبية.