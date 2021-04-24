نائب رئيس الحكومة: نثمن دور القوات المسلحة في الالتزام ببنود وقف إطلاق النار

التقى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية حسين اعطيه القطراني اليوم بمقر ديوان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بمدينة بنغازي أعضاء لجنة 5+5 العسكرية الممثلة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وثمن نائب رئيس الحكومة جهود كافة اعضاء اللجنة الساعية للمضي قدما لتنفيذ بنود اتفاق ايقاف اطلاق النار الموقع في اكتوبر 2020 في جينيف برعاية اممية، مؤكدا على ضرورة الإسراع في فتح الطريق الساحلي بعد نزع الألغام والتأكد من سلامتها وذلك ليتمكن المواطنين من التنقل ولتسهيل الحركة التجارية بين المدن.

وأوضح أعضاء اللجنة بانهم يعملون بشكل مستمر من أجل تقريب وجهات النظر لتوحيد المؤسسة العسكرية مؤكدين على استمرارهم في تنفيذ المهام المناطة لهم والمتمثلة في تثبيت اجراءات اتفاق ايقاف العمليات العسكرية ، وتأمين الطريق الساحلي ومتابعة الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ، بالإضافة الى اي مهام تسند إليها لغرض الوصول إلى استقرار تام بكافة الاراضي الليبية لتوفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية المزمع اجراءها في 24 ديسمبر من هذا العام.