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امتثالا لقرار حكومة الوحدة.. أول وكيل وزارة يُسلّم عهدته

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سلّم وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات بحكومة الوفاق الوطني عبد الرحمن عمير، ما في عهدته للجنة المكلفة من قبل وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي.

وبذلك يكون عمير أول وكيل وزارة يُسلم ما في عهدته امتثالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43، لسنة 2021، بشأن إعفاء جميع وكلاء الوزارات المكلفين من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وأي حكومة أخرى سابقة، من مهامهم.

يذكر أن الوزير قد كلف لجنة مكونة من مدير مكتب وزير الصحة، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، لاستلام ما بعهدة وكلاء وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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