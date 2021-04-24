وزيرة الخارجية تكشف نتائج زيارتها إلى إيطاليا

كشفت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش نتائج زيارتها لإيطاليا، وقالت في كلمة متلفزة عبر صفحة وزارة الخارجية: “تنتهي زيارتي اليوم، وقد استغرقت يومين، وكانت بدعوة من وزير الخارجية الإيطالي لمناقشة الملفات المهمة بين البلدين”.

أضافت وزيرة الخارجية: “أساس الزيارة هو تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة المُوقّعة سنة 2008، و اجتمعت مع عديد الوزراء منهم وزير الدفاع والداخلية والتجارة والتنمية، ولجنة شؤون الخارجية في البرلمان، بالإضافة إلى اجتماع موسع مع وزير الخارجية”.

وقالت الوزيرة: “ناقشنا ملفات التدريب والهجرة غير القانونية ومراقبة الحدود الجنوبية وخفر السواحل، وهناك نتائج مرضية تتعلق بتحسين الخدمات للمواطن الليبي، تتلخص في افتتاح القنصلية الإيطالية في بنغازي، وافتتاح قنصلية فخرية في مدينة سبها لتسهيل إجراءات التأشيرة”.

وتابعت قائلة: “اتفقنا على موعد فتح الأجواء ما بين ليبيا وإيطاليا وعودة “إير إيطاليا” برحلات جوية قريبة إلي ليبيا، و اتفقنا على مباشرة تنفيذ الطريق الساحلي من مساعد حتى رأس جدير”.

واختتمت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية كلمتها قائلة: “كانت هناك جدية في النقاش والحوار ما بين الجانبين، وفي الرغبة إلى الوصول لنتائج مرضية للطرفين”.