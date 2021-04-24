وزير الإسكان يوجّه بحصر المباني المدمرة والمتضررة في بنغازي

أكد وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية أبو بكر محمد الغاوي، السبت، ضرورة الإسراع في عملية حصر المباني المدمرة والمتضررة في بنغازي نتيجة الحرب للبدء في إزالة الركام وفتح المسارات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير رفقة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد فرج أبو خزام، استهدفت المناطق المتضررة والمدمرة ومنها مناطق الصابري ووسط البلاد وسيدي خريبيش والقوارشة، في بنغازي.

ووفق بيان لوزارة الإسكان، فقد دعا الغاوي إلى “التواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة لإعادة الخدمات التي تمس المواطن مباشرة والتي ستسهم في إعادة الحياة لهذه المناطق”.

وتضمنت الزيارة أيضا مشروع 12 (العمارات الصينية) بمنطقة القوارشة لمعاينته على أرض الواقع وبحث إمكانية البدء في إعادة العمل به في الوقت الحاضر أو التأجيل لحين توافر مصادر التمويل له خاصة أن هذه المشاريع ليس فيها عقود بنية تحتية.

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