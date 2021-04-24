بوقعيقيص تعلق على تصريحات المنقوش حول المرتزقة

مازالت تصريحات وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش حول ضرورة إخراج المرتزقة الأتراك من الأراضي الليبية، تخلف ردود أفعال مختلفة.

وبعد ردّة الفعل الإخوانية الغاضبة ومحاولة الخارجية توضيح التصريحات، جاءت تعليقات أخرى بين مؤيد لها ورافض، آخرها تصريحات المحامية وعضو لجنة الحوار السياسي أمل أبو قعيقيص، التي قالت إن “كل المقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية مرتزقة لافرق بين من وصلوا عبر اتفاقية أبرمتها حكومة غير معترف بها وطنياً وبين من حضروا عبر شركات عسكرية غير رسمية”.

وأضافت بوقعيقيص أنه على الجميع “مغادرة البلاد فجميعهم بندقية للأيجار وإن تفاوتت الأثمان فبعضها فادح” مشيرة إلى أن ما صرحت به المنقوش هو الحق فـ”مابالكم كيف تحكمون واصلي الطريق شامخة ولاعليك من الكلاب النابحة”.

يذكر أن وزيرة الخارجية الليبية كانت قد قالت أمس الجمعة أنه على المرتزقة مغادرة ليبيا لكن ذلك لم يرض المقربين من تركيا الذي اعتبروا أن التصريحات تتجه نحو المدعومين من أنقرة.