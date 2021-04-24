وزيرا الاقتصاد و “الغاز” يبحثان إنشاء مصافي لتكرير النفط

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اجتماعاً ضمّ وزير النفط والغاز محمد عون وحضره عدد من المستشارين ومدراء الإدارات والمكاتب يوم السبت 24 أبريل 2021 م بمقر الوزارة لمناقشة إمكانية إنشاء مصافي لتكرير النفط بالمناطق.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، ناقش الاجتماع أهمية إنشاء مصافي لتكرير النفط بمناطق متفرقة لإنتاج المحروقات وتحويل الغاز الطبيعي الى ديزل عالي الجودة بهدف تغطية الطلب المحلي ودور الحكومة والوزرات في تحفيز الاستثمار بقطاع الصناعات النفطية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الحكومة من خلال وزراتها المختصة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة لدعم هذه المشروعات وتقديم التسهيلات للشركات الخاصة المحلية والأجنبية وتوفير الدعم الفني لها بالتعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة لتنفيذ هذه المشروعات بمناطق متفرقة يتم تحديدها حسب الاحتياجات بما يحقق إنتاج المحروقات محلياً بدلاً عن استيرادها.