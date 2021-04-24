لجنة الخارجية النيابية: نشيد بتصريحات المنقوش ونشدد على ضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا- أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بيانا بشأن ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه شددت فيه اللجنة على الامتثال للنتائج المعلنة لحوار الأطراف الليبية واتفاق برلين وخارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي في تونس وجنيف واتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص وأن كل ليبي حر يرى ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

وأكدت اللجنة إن ما تقدم شرط مهم بالاتفاق وضروري لعودة السلام والاستقرار والحفاظ على الوحدة الوطنية وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المباشرة من الشعب مشيدة بما ورد في كلمة وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش المعبرة عن تطلعات الشعب الليبي أمام مجلس النواب الإيطالي.

واستنكرت اللجنة جميع محاولات التشويش والتبرير الواهم لتواجد قوات أجنبية في البلاد معتبرة أن ذلك يضرب بعرض الحائط الاتفاق السياسي ويعود بالبلاد لمربع الحروب والاقتتال الذي يدفع ثمنه شباب ليبيا لا السياسيين داعية البعثة الأممية وجميع الشركاء الدوليين للوفاء والالتزام بمخرجات الاتفاق السياسي.

وطالبت اللجنة البعثة والشركاء الدوليين بالمساعدة في إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا في أقرب وقت لكونها غير مرغوب في تواجدها جميعا ومغادرتها ستعود على ليبيا وكامل المنطقة بالاستقرار والخير والصلاح.

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