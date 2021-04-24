أول وكيل وزارة يُسلم عهدته امتثالاً لقرار الدبيبة بإعفاء وكلاء الوزارات المكلفين من الوفاق

قالت وزارة الصحة، إنه تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2021م بشأن إعفاء جميع وكلاء الوزارات المكلفين من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وأي حكومة اخرى سابقة من مهامهم، قام صباح السبت عبد الرحمن عمير وكيل وزارة الصحة لشؤون الامداد والمشروعات بحكومة الوفاق الوطني بخطوة هي الأولى في حكومة الوحدة الوطنية بتسليم ما بعهدته إلى اللجنة المكلفة من قبل علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضحت الوزارة في إيجاز صحفي، أن الوزير قد كلف لجنة مكونة من مدير مكتب وزير الصحة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة لاستلام ما بعهدة وكلاء وزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني.