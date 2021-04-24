ثابت: يجب عرض ملفات المناصب السيادية على البرلمان أولا

قال عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت، إن لجنة استقبال ملفات المرشحين للمناصب السيادية، بتكليف من رئيس البرلمان، ليس لها الحق في إحالة الملفات إلى مجلس الدولة، قبل عرضها على مجلس النواب، من أجل النظر فيها والتأكيد عليها للحصول على التزكيات .

ثابت رأى أن وظيفة هذه اللجنة، استقبال ملفات المترشحين للمناصب السيادية فقط، وبعد فرزها يتم عرضها على مجلس النواب لا إحالتها إلى مجلس الدولة، مؤكدا أن هذا خرق كبير في اللوائح والقوانين المعمول بها داخل مجلس النواب .

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