حكومة الوحدة تتجه لإنشاء مصاف لتكرير النفط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، خلال اجتماع مع وزير النفط والغاز محمد عون، السبت، في مقر وزارة الاقتصاد، إمكانية إنشاء مصافي لتكرير النفط في عدة مناطق.

ووفق بيان لوزارة الاقتصاد، فقد ناقش الاجتماع الذي حضره عدد من المستشارين ومديري الإدارات والمكاتب، “أهمية إنشاء مصاف لتكرير النفط بمناطق متفرقة لإنتاج المحروقات وتحويل الغاز الطبيعي الى ديزل عالي الجودة بهدف تغطية الطلب المحلي، ودور الحكومة والوزارات في تحفيز الاستثمار بقطاع الصناعات النفطية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي”.

وأكد الحويج أن الحكومة من خلال وزاراتها المختصة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة لدعم هذه المشروعات وتقديم التسهيلات للشركات الخاصة المحلية والأجنبية وتوفير الدعم الفني لها بالتعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة؛ لتنفيذ هذه المشروعات بمناطق متفرقة يتم تحديدها حسب الاحتياجات بما يحقق إنتاج المحروقات محلياً بدلاً عن استيرادها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية