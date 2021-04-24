ضبط 22 فتاة من جنسيات عربية يمتهن السرقة بطرابلس ومصراتة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط 22 فتاة من عدة جنسيات عربية يمتهن سرقة المحلات التجارية في عدة مدن بينها مصراته وطرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن أعضاء مكتب المدينة القديمة بالإدارة العامة للدعم المركزي ضبطوا فتيات من عدة جنسيات عربية وذلك لقيامهن بأرتكاب عدة سرقات من محلات تجارية بعدة مدن ليبية من بينها مدينتي مصراتة وطرابلس.

وأكدت وزارة الداخلية أن البحث والتحري أظهر وجود فيديوهات مرئية لفتيات يقمن بسرقة المحال التجارية بطرابلس ومصراتة ومدن ليبية أخرى، وتم تشكيل فريق أمني مشترك ببن أعضاء وحدة التحري والقبض بمكتب المدينة القديمة بالإدارة العامة للدعم المركزي وأعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة الغربي بمديرية أمن طرابلس وأسفرت التحريات عن ضبط عدد أثنان وعشرون فتاة تحملن جنسية دولة عربية وعدد اثنان رجال يمتهن السرقة من داخل المحلات التجارية وبحوزتهم عدد ستة وسبعون كيس كبير به عدة ملابس جديدة من مختلف الأنواع منها المسروقة ومنها ماهو مشبوه المصدر وبالتحيق معهن اعترفن بما نسب إليهن وقد تمت احالتهن إلى نيابة المدينة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن من بين الفتيات المقبوض عليهن أربعة فتيات كن مطلوبات لمركز شرطة غوط الشعال في واقعة السرقة من داخل محل تجاري وأربعة فتيات أخريات كن مطلوبات لمركز شرطة مصراتة في واقعة السرقة أيضا من داخل محل تجاري.