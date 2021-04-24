ماس: متفائل بتحقيق سلام دائم في ليبيا بعد 10 سنوات من الحرب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه لا يزال متفائلاً بشأن تحقيق سلام دائم في ليبيا، بعد عشر سنوات من انزلاقها في حرب أهلية.

وأفاد ماس في كلمته خلال اجتماع عبر الفيديو، بحسب تقرير لوكالة “سبوتنيك” الروسية، بأن ليبيا تعد في الوقت الحالي مثالًا إيجابيًا نادرًا يمنحنه الأمل في إنهاء الصراع الليبي نهاية العام، في إشارة إجراء إجراء الانتخابات، وفقا لخارطة الطريق.

وذكر الوزير الألماني أن حوار السلام الذي استضافته برلين يهدف إلى إقناع من وصفهم بالمفسدين بعدم إمداد طرفي الصراع الليبي بالقوات والأسلحة.

وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.