وفد من وزارة الشباب يزور غريان

أجرى وفد من وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى مدينة غريان؛ لمتابعة سير العمل في المرافق الشبابية التابعة للوزارة في المدينة.

وشملت الزيارة، التي شارك فيها مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، وأمين سر مكتب الوزير، ومدير إدارة الفروع، مقر فوج الكشافة والمرشدات ومقر جمعية بيوت الشباب؛ للوقوف على احتياجات هذه المراكز من تجهيزات وصيانة، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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ونوقشت خلال هذه الزيارة خطة عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، وآلية تنفيذ البرامج التي تستهدف الفئات الشبابية للرفع من كفاءتها وتطويرها.



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