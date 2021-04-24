“البنتاجون”: واشنطن تدعم وقف النار والانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” جيسيكا ماكنولتي، أن الولايات المتحدة تعارض كل النشاطات العسكرية الأجنبية في ليبيا، وتدعم بقوة تطبيق وقف إطلاق النار والانسحاب الفوري لكل القوات الأجنبية والمرتزقة.

ماكنولتي أوضحت في تصريحات لقناة “العربية” السعودية، أن الولايات المتحدة تدعم اتفاق وقف إطلاق النار الموقف في 23 أكتوبر الماضي؛ بما فيه الاتفاق على سحب كل المسلحين الأجانب والمرتزقة، قائلة: “نعبّر عن هذه المواقف في نقاشاتنا مع تركيا”.

واعتبرت أن “التدخل الروسي المزعزع للاستقرار في نزاع ليبيا يسبب قلقًا خاصًا للولايات المتحدة ولحلف الناتو وللمصالح الأوروبية في البحر المتوسط”، وفقا قولها، مشيرًة إلى أن واشنطن تشجع كل الأطراف على دعم المساعي الدبلوماسية لحل النزاع سلميا من خلال مسار تقوده الأمم المتحدة.

وأفادت بأن متابعة المسار السياسي في ليبيا تتطلب من كل الأطراف الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وسحب كل القوات العسكرية الأجنبية، وكل المقاتلين الأجانب والمجموعات التابعة للجهات الخارجية والمرتزقة.

وذكرت أن الولايات المتحدة تتابع دعم منتدى الحوار السياسي الليبي، وتتعامل بجدية مع الخطر الناشئ عن المجموعات الإرهابية في ليبيا، بما فيها داعش ليبيا والقاعدة في بلاد المغرب”، والتي تمثل خطراً بالغاً في المنطقة .

وأوضحت أن الولايات المتحدة لديها شراكات في مكافحة الإرهاب في ليبيا، وستتابع العمل لضرب المجموعات الإرهابية وحرمانها من القدرة على تهديد بلادها أو مصالحها في المنطقة، معربة عن اعتقاد واشنطن بأن كل المجموعات غير المشاركة في المسار السياسي الليبي معرضة لتأثير اللاعبين السيئين مثل روسيا، على حد قولها.