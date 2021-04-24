وزيرة الداخلية الإيطالية لـ “المنقوش”: سنواصل دعمكم كما فعلنا دائمًا

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شددت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الإيطالية الليبية، المتميزة تقليديًا، وذلك خلال اللقاء الذي جمعها أمس بوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة الداخلية الإيطالية.

وذكرت، حسب بيان لوزارة الداخلية الإيطالية نقلته وكالة “آكي” الإيطالية، أن الجانب الإيطالي يعتمد استراتيجية واسعة ومتكاملة في العلاقات مع حكومة الوحدة، المدعوة لإدارة هذه المرحلة الحاسمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأظهرت لامورجيزي دعمها للمنقوش ولحكومة الوحدة، قائلة “أنا على ثقة من مقدرتكم على إكمال مهمتكم بنجاح، ومن جانبنا، سنواصل دعمكم على هذا المسار كما فعلنا دائمًا”.

وحسب ما جاء في البيان، أتاح الاجتماع، بالإضافة إلى الزيارة الأخيرة لوزيرة الداخلية الإيطالية إلى طرابلس، الفرصة لتحليل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كتلك المتعلقة بتدفقات الهجرة، مع إيلاء اهتمام خاص لمحاربة التنظيمات الإجرامية الناشطة في مجال الاتجار بالبشر، واحترام حقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين.

واختتم البيان بأن الجانب الإيطالي أكد للمنقوش على الرغبة في توفير مساحة واسعة وتكثيف برامج التعاون والاتفاقيات الثنائية في مجال الأمن والتصدي للتهديدات الإرهابية.