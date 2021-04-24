أعضاء بلجنة 5+5: عمل مستمر لتوحيد المؤسسة العسكرية

أكد أعضاء لجنة 5+5 العسكرية الممثلون للقيادة العامة للجيش الليبي، أنهم يعملون بشكل مستمر من أجل تقريب وجهات النظر لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وقال الأعضاء خلال اجتماع مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، السبت، إنهم مستمرون في تنفيذ المهام المنوطة بهم والمتمثلة في تثبيت إجراءات اتفاق إيقاف العمليات العسكرية، وتأمين الطريق الساحلية ومتابعة الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بالإضافة إلى أي مهام تسند إليهم للوصول إلى استقرار تام بكافة الأراضي الليبية لتوفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر القادم.

من جهته، ثمّن القطراني “جهود كافة أعضاء اللجنة الساعية للمضي قدما لتنفيذ بنود اتفاق إيقاف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 في جينيف برعاية أممية”، مؤكدا على “ضرورة الإسراع في فتح الطريق الساحلية بعد نزع الألغام والتأكد من سلامتها ليتمكن المواطنون من التنقل، ولتسهيل الحركة التجارية بين المدن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية