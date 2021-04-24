من باريس.. كوبيتش يشدد على ضرورة سحب القوات الأجنبية للوصول للانتخابات

التشديد على خروج القوات الأجنبية من ليبيا كان أيضا محل مباحثات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، خلال زيارته إلى فرنسا أمس.

وحسب موقع البعثة فقد شدد كوبيتش والوزير الفرنسي للشؤون الخارجية والأوروبية، جان إيف لودريان، على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل كامل، وإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم، باعتباره أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع.

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