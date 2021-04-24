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التكتل المدني الديمقراطي يؤكد دعمه وتأييده للمنقوش

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وجه التكتل المدني الديمقراطي رسالة إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أعرب فيها عن دعمه وتأييده للخطوات التي تسير بها للحفاظ على مبدأ السيادة الوطنية، وتنفيذ رؤية وزارة الخارجية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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