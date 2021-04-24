التكتل المدني الديمقراطي يؤكد دعمه وتأييده للمنقوش

وجه التكتل المدني الديمقراطي رسالة إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أعرب فيها عن دعمه وتأييده للخطوات التي تسير بها للحفاظ على مبدأ السيادة الوطنية، وتنفيذ رؤية وزارة الخارجية.
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قناة ليبيا
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