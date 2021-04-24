المنقوش : اتفقنا مع إيطاليا على فتح الأجواء وافتتاح قنصليتين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، اليوم السبت، إن مناقشاتها في إيطاليا امتازت بـ “الجدية” من الطرفين، وتركزت أساساً على تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة الموقعة في العام 2008 .

وأوضحت، في كلمة بثتها الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الطرفين اتفقاً على افتتاح القنصيلة الإيطالية في بنغازي، وافتتاح قنصلية فخرية في سبها، معتبرة أن هذا إنجاز كبير يسهم في تسهيل الحصول على التأشيرة والإجراءات الإدارية.

المنقوش أوضحت كذلك إلى اتفاق الطرفين على “موعد فتح الأجواء بين البلدين”، إضافة إلى تفعيل ومباشرة تنفيذ الطريق الساحلي الذي يبدأ من مدينة امساعد إلى رأس جدير، لافتة إلى أن المشروع يسهل حركة التنقل بين شرق وغرب ليبيا.

وأشارت إلى أنه جرى خلال الزيارة بحث العديد من الموضوعات منها التدريب والهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود الجنوبية وخفر السواحل مؤكدة أن المناقشات ما تزال مستمرة حول هذه الملفات وتتطلب مزيداً من الاجتماعات على المستوى الوزاري وعلى مستوى اللجان الفنية من وزارات الداخلية والدفاع والتجارة.