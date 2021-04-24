الخليج للنفط: مصطفى صنع الله يصل بنغازي لبحث مشكلات الشركة

وصل مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إلى مدينة بنغازي، اليوم السبت، عبر مطار بنينا الدولي، في زيارة لشركة الخليج العربى للنفط وللشركات النفطية.

وقالت شركة الخليج العربي في إيجاز صحفي، وكان فى استقباله بمطار بنينا الدولى فضل الله عيسى احتيتة رئيس لجنة الادارة للشركة وأشرف العبار وفرج المشاى وابوبكر بن عامر أعضاء لجنة الإدارة، وتأتى هذه الزيارة للأطلاع على سير العمل بالشركات النفطية والوقوف عن كثب على المشاكل التى تعانيها هذه الشركات وتأثير الأزمة المالية الخانقة على العمل والإنتاج والمشاكل الفنية الناتجة عن عدم وجود الأموال اللازمة لتسيير العمل بالشكل المطلوب.