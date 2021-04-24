الداخلية تضبط 22 فتاة من جنسيات عربية يمتهن السرقة

ضبط أعضاء مكتب المدينة القديمة بالإدارة العامة للدعم المركزي، عددا من الفتيات من جنسيات دول عربية مجاورة، على إثر ارتكابهن عدة قضايا سرقات داخل محال تجارية في عدة مدن ليبية، من بينها مدينتا مصراتة وطرابلس، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة قالت عبر مكتبها الإعلامي إن التحريات أسفرت عن ضبط 22 فتاة ورجلين، يمتهنون السرقة من داخل المحال التجارية.
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قناة ليبيا
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