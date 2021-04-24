التكبالي: الشد بدأ بين الحكومة والبرلمان والحكومة والجيش

أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي على أحقية المجلس في رفض الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح التكبالي في تصريحات إعلامية، رصدتها “الساعة 24″، أن “مجلس النواب لن يوافق على أي ميزانية تأتيه هكذا،

فعليه أن يدرس الميزانية ويمحصها”، مضيفا: “وحينما درس ذلك رأى فيها ما رآه، فلذلك مجلس النواب لن يوافق خاصة أن المناصب السيادية لن تكتمل بعد، إذا مجلس النواب مائة بالمائة فيما يعمله”.

وتابع: “يبدو الآن أن الشد بين الحكومة ومجلس النواب وبين الحكومة والجيش قد بدأ، وأن هناك من لا يريد لهذا الشد أن يرتخي”.

وصوت مجلس النواب بالأغلبية خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي، على إعادة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، للحكومة للتعديل وفقاً لملاحظات النواب وتقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس، ومنحها مدة 10 أيام للانتهاء من تعديلها.