دعوة أممية فرنسية لتسريع سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على “أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل كامل (من ليبيا)”.

وأكد الجانبان خلال زيارة أجراها كوبيش إلى فرنسا، على ضرورة “إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، باعتباره أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة”، وفق بيان للبعثة الأممية.

وبحث كوبيش ولودريان الوضع في ليبيا، لا سيما في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة، وسبل حشد المزيد من الدعم من المجتمع الدولي لليبيا.

كما التقى المبعوث الأممي بشكل منفصل مع مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، والمبعوث الخاص، بول سولير، برفقة مسؤولين كبار آخرين.

وفي لقاء مع مستشار الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتريك دوريل، جرت مناقشة الوضع في ليبيا على خلفية المستجدات الأخيرة في المنطقة حيث دعا الجانبان الأطراف الفاعلة الوطنية والدولية إلى احترام سيادة ليبيا، من خلال الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأشار بيان البعثة إلى أن كوبيش تبادل الآراء أثناء وجوده في باريس مع الممثل الخاص السابق للأمين العام في ليبيا،غسان سلامة، حول سبل دفع عملية السلام في ليبيا.

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