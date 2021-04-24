أوحيدة: في حال انطباق الشروط على أكثر من 7 مرشحين لمنصب سيادي يجب أن يتم التصويت عليهم

قال مصباح دومه أوحيدة، عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي، إن السادة لجنة الفرز المكلفة من رئيس مجلس النواب في حال انطباق الشروط علي أكثر من سبعة أشخاص في أي منصب سيادي يجب أن تذهب الأسماء للتصويت لاختيار السبعة الاوئل منهم وإحالتهم إلى مجلس الدولة وهذا هو مبدأ تكافؤ الفرص دون تمييز ، الذي نص عليه الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي .

وأضاف في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع توتير: “لكي لا ندخل في تأويلات تفسد المشهد وتفتح باب الطعون أمام القضاء بسبب الانتقائية في الفرز ومحاولة تنصيب اسماء بعينها”.