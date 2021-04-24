حملة تستهدف 102 بلدية للتوعية بأهمية مطعوم كورونا

يستعد فريق مكتب طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لإطلاق حملة توعوية مجتمعية حول أهمية تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا لكل فئات المجتمع، حيث سيقوم الفريق بحملة إعلامية تستهدف 102 بلدية موزعة على مستوى البلاد.

وقال المركز الوطني في بيان، إن “الحملة تأتي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وإدارات البلديات المستهدفة، ويحتوي برنامج الحملة على مجموعة ورش للإعلاميين والأطقم الطبية والطبية المساعدة وكذلك للعاملين في المؤسسات الخدمية العامة والخاصة والعاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية والمؤسسات والمراكز التعليمية”.

وأشار البيان إلى أن مدينة الزاوية ستكون نقطة انطلاق الحملة من المنطقة الغربية.

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