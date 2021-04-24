إقبال «كبير» على التطعيم ضد «كورونا» في صبراتة (صور)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» في مراكز التطعيم ببلدية صبراتة، السبت.

وأظهرت القوائم المرسلة من المنظومة الخاصة بالتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» إقبالًا «كبيرًا» من المواطنين على مراكز التطعيم، حسب ما نشر المركز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقال المركز إنه لم تسجل أي حالة آثار جانبية بعد أخذ التطعيم، وحث المواطنين على ضرورة المبادرة بالتسجيل في منظومة التطعيم.

وشهدت عديد مدن ومناطق ليبيا انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» بها خلال الفترة الماضية، وتشاركت غالبيتها في الاقتصار على تطعيم كبار السن كمرحلة أولى.

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