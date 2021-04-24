انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا في اجدابيا

انطلقت، السبت، الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في اجدابيا، وتستهدف حتى الآن كبار السن البالغين من عمر 70 عاما فأكثر.

ويتم إعطاء اللقاح في المراكز التابعة للخدمات الصحية إجدابيا بعدد أربع منصات تركزت في كل من عيادة الدرة وعيادة القرفة والمركز الصحي شهداء إجدابيا ومركز صالح مذكور الطبي.

وأشار المكتب الإعلامي للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، إلى أن اليوم من الحملة شهد إقبالا جيدا، حيث فاق عدد متلقي اللقاح 135 شخصا، وكان التجهيز ممتازا في منصات التطعيم، وسارت العملية وفق الخطة المعدة لها.

وتم تكليف عدد من الأطباء للإشراف المباشر على صحة المُطعمين وكان العدد الأكبر في عيادة الدرة حيث وصل عدد الأطباء إلى 5 بالإضافة إلى الطبيب المناوب، وتمركزت سيارة إسعاف مجهزة تابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ أمام منصات التطعيم لأي طارئ.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أنه تمت متابعة صحة متلقّي اللقاح بعد إعطائهم اللقاح في غرف الملاحظة لمدة زمنية للاطمئنان على صحتهم ومن ثم إعطائهم الإذن بالرجوع الى منازلهم بعد التأكد من صحتهم وتدوين أي ملاحظة في إستبيانات خاصة بمتلقي اللقاح.

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