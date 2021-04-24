إقبال جيد على حملة التطعيم في بلدية أبوسليم

أعلن المجلس البلدي أبوسليم، السبت، انطلاق الحملة الرسمية الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، بعد استكمال التجهيزات المطلوبة لضمان نجاح الحملة.

وأشار المجلس إلى أن الحملة انطلقت بالمراكز الصحية في بلدية أبوسليم، وهي: مركز حي المجاهدين، ومركز مشروع الهضبة الزراعي، ومركز سيدي سليم، والمركز الصحي خالد بن الوليد، والمركز الصحي الانعتاق.

وتستهدف الحملة الفئات ذات الأولوية من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعناصر الطبية والطبية المساعدة وسط إجراءات احترازية داخل المراكز وتوفير المتابعة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة.

وأكد المجلس أن المراكز شهدت “إقبالا متميزا” من قبل المواطنين، فيما أهاب فريق الأزمات والطوارئ بكافة المواطنين في البلدية ضرورة التسجيل في المنظومة.

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