“الوطني لمكافحة الأمراض”: انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في صبراتة

انطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في مراكز التطعيم ببلدية صبراتة أمس السبت.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في إيجاز طالعته “الساعة 24″، إن عدد الإقبال كبير من المواطنين على مراكز التطعيم، وذلك حسب القوائم المرسلة من قبل المنظومة الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، ولم تسجل أي حالة آثار جانبية بعد أخذ التطعيم.

ودعا المركز المواطنين إلى سرعة التسجيل في منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا، الخميس الماضي، ببلدية زوارة بالمراكز الصحية الغربي والبركة.

وحضر افتتاح الحملة، عميد البلدية حافظ جمعة بن ساسى ومدير المركز الوطني لمكافحة الامراض بالمنطقة ومدير الخدمات الصحية ومدراء مراكز التطعيم.

وقال بيان صادر عن البلدية: “هذه المرحلة، المستهدفين فيها كبار السن من عمر سبعين سنه فما فوق كما يوجد بالمراكز الصحية فريق يعمل للوصول الى الحالات التي تعاني من إعاقات ولا تستطيع الوصول للمراكز الصحية”.

وأضاف البيان “لا يمكن إعطاء التطعيم دون التسجيل في المنظومة لذلك بادر بالتسجيل في منظومة التطعيم للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا”.