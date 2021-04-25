البنتاغون : نعارض وبشدة كافة النشاطات العسكرية الأجنبية في ليبيا

واشنطن 25 أبريل 2021 ( وال )- قالت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاغون ” إن الولايات المتحدة تدعم بقوة تطبيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الفوري لكافة المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، مؤكدة معارضتها لكل النشاطات العسكرية الأجنبية في ليبيا.

وأوضحت الناطقة باسم البنتاغون ” جيسيكا ماكنولتي ” في تصريحات صحفية السبت أن بلادها تتابع عن كثب دعم منتدى الحوار السياسي الليبي، وتتعامل بجدية مع خطر المجموعات الإرهابية في ليبيا . مؤكدة استمرار العمل مع شركائها لاستهداف المجموعات الإرهابية وحرمانها من تهديد الولايات المتحدة أو مصالحها في المنطقة. (وال – واشنطن)

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