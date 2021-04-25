القيادة العامة تنعي رئيس أركان الدفاع الجوي السابق

بنغازي 25 أبريل 2021 (وال)- نعت القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس أركان الدفاع الجوي السابق اللواء جمعة العباني، الذي انتقل إلى رحمة الله مساء السبت بعد صراع مع مرض لم يمهله طويلا.

وتقدمت القيادة العامة في بيان بأحر التعازي لأهله وذويه، وكافة رفاقه وكافة منتسبي القوات المسلحة، مشيرة إلى أن العباني أحد خبرات ضباط القوات المسلحة، والذي عرف عنه الخلق والسيرة الحسنة، وكان من أوائل من التحق بثورة الكرامة، ورفض هيمنة وسيطرة الإرهاب. (وال- بنغازي) س خ / ر ت

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