اجتماع مرتقب للجنة العسكرية (5+5) يومي الإثنين والثلاثاء

سرت 25 أبريل 2021 (وال)- قررت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عقد اجتماعها بمقرها الدائم في مدينة سرت يومي الأحد والاثنين الموافق (25 – 26) من شهر أبريل الجاري، بحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويهدف الاجتماع إلى البحث في ما تم الاتفاق علية خلال الاجتماعات السابقة، بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف يوم 23 أكتوبر عام 2020 م، واستعراض تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية، ونزع الألغام، والمخلفات الحربية تمهيدًا لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية. (وال- سرت) س خ/ ر ت

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