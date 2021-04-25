مكتب النائب العام يعلن رفع التحفظ على حسابات المجلس البلدي يفرن في كافة المصارف

طرابلس 25 أبريل 2021 ( وال )- أعلن مكتب النائب العام رفع التحفظ على حسابات المجلس البلدي يفرن في كافة المصارف العاملة في البلاد بعد سقوط الدعوة المتعلقة بوجود شبهة الفساد ضد عميد البلدية والمجلس البلدي.

وأوضحت بلدية يفرن في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أن رفع التحفظ على الحسابات المصرفية جاء بعد ورود تقرير ديوان المحاسبة بعدم وجود شبهات .

وأشاد المجلس البلدي بهذا الإجراء، مؤكدا أن الجميع تحت طائلة القانون وأن العمل داخل البلدية يسير وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في البلاد . (وال- طرابلس)

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