وزير الإسكان والتعمير يدعو إلى الإسراع في حصر المباني المدمرة في بنغازي نتيجة الحرب

بنغازي 25 أبريل 2021 ( وال )- دعا وزير الإسكان والتعمير ” أبو بكر الغاوي ” اليوم السبت إلى ضرورة الإسراع في عملية حصر المباني المدمرة والمتضررة في بنغازي نتيجة الحرب للبدء في إزالة الركام وفتح المسارات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير رفقة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان ” أحمد أبو خزام ” استهدفت المناطق المتضررة والمدمرة ومنها مناطق الصابري ووسط البلاد وسيدي خريبيش والقوارشة، في بنغازي.

كما طالب بسرعة التواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة لإعادة الخدمات التي تمس المواطن مباشرة والتي ستساهم في إعادة الحياة لهذه المناطق .

وتضمنت الزيارة أيضا مشروع 12 ( العمارات الصينية ) بمنطقة القوارشة لمعاينته على أرض الواقع وإمكانية البدء في إعادة العمل بها في الوقت الحاضر أو التأجيل لحين توفر مصادر التمويل لها وخاصة أن هذه المشاريع ليس بها عقود بنية تحتية. (وال- بنغازي)

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