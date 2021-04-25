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سميرة الفرجاني: محور الشر لم يترك الانقلاب على فبراير ويريد القضاء علينا

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعمت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة فيما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ»، أن ما وصفته بـ«محور الشر» لم يترك الانقلاب على فبراير ويريد القضاء على أنصار فبراير، بحسب وصفها.

وقالت الفرجاني، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “للعلم. الخارجية دائما تتكلم بسياسة الحكومة يعني ما قالته المنقوش يمثل توجه الحكومة”.

وأضافت “من يظن أن حكومة الدبيبه ستكون ضد «حفتر» فهو واهم، بل لن تكون إلا كما كانت حكومة السراج. ولا تنسوا سيالة منذ دخوله طرابلس يقول «حفتر» هو قائد الجيش الليبي وفعليا كانت هذه سياسة الحكومة وتوجهها والدليل رسائل التهنئة التي كان يرسلها السراج”.

وتابعت “من يظن أن «الانقلابين» سيكتفون بما فعلوا وسيتركوننا هكذا بسهولة فهو واهم، فكلما زاد انبطاح طرفنا كلما زادوا هم تعنت، وسيستمرون في تعنتهم لأنهم يريدون إنهاء طرفنا وإبقاء طرفهم قوي”.

واستطردت “من يظن أن دول «محور الشر» تتخلى عن «الانقلاب» على فبراير فهو واهم، فلن تتركنا أبدا إلا بعد القضاء علينا، فلهذا اتحدوا قبل فوات الأوان، ولا تصدقوا الوهميين والكذابين وسياسي الدفع المسبق، فهم باعوا من زمان وقبضوا الثمن في الصخيرات، ومن باع الوطن لن يشتريه يوميا”.

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المشير خليفة حفتر سميرة الفرجاني فبراير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يابغلة المشير خليفة حفتر من المشاركين فى ثورة فبراير ولكنها عندما انحرفت عن مسارها وسيطر عليها الدواعش والخرفان والبهائم امثالك كان لزاما عليه ان يقوم بثورة الكرامة وهل بغلة مثلك متخلفة عقليا تنتقد المرأة الحديدية فى وزارة الخارجية التى تطالب بانسحاب المحتل التركى والمرتزقة من ليبيا تنقلب على ثورة فاى ثورة هذه التى تدعم الاحتلال الاجنبى وتفرض فى استقلال البلاد لقد انكشفتم ياخوان للوطن وسقطت عنكم ورقة التوت لتكشف عورتكم القبيحة اتفوووه عليك يابغلة ياهبلة !!

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  • هذه البغلة من نوعية امرأة لوط قال تعالى :-
    وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82)
    القول في تأويل قوله : وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82)
    قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: وما كان جواب قوم لُوط للوط ، إذ وبَّخهم على فعلهم القبيح ، وركوبهم ما حرم الله عليهم من العمل الخبيث ، إلا أن قال بعضهم لبعض: أخرجوا لوطًا

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  • يافطحة خليك فى محور الكسكسى بالعصبان والعصيدة والدلاع واتركى السياسة والقضايا الوطنية ليس لديك الحد الأدنى من القدرة العقلية لهذه الامور

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  • استغرب ان هناك مازال يقول ثورة فبراير..؟؟؟!!! اي ثورة ايتها البائسة..؟؟…نكبة جلبت لنا الفقر والجوع وسؤ الخدمات وانقطاع الكهرباء والوقود والسيولة والدواء ووووو….اي ثورة ايتها البائسة..؟؟مؤامرة قطرية تركية امريكية بأمتياز دمرت لييا وقدراتها …هذه هي ثورتكم بل نكبتكم اللعينة…حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب فيها..

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