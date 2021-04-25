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«العلاقي»: أعلن تضامني اللامحدود مع وزيرة خارجيتنا في مطالبتها بجلاء القوات الأجنبية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدى وزير العدل خلال فترة المجلس الوطني الانتقالي محمد العلاقي استغرابه من تحفظ بعض الليبيين على مطالبات خروج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية.

وقال «العلاقي»، في تدوينة له عبر فيسبوك: «أعلن  تضامني اللامحدود مع وزيرة خارجيتنا نجلاء المنقوش في مطالبتها بجلاء القوات  الأجنبية المتواجدة في ليبيا تحت أي مسمى كان».

وأضاف «وأتضامن مع زملائي عبد السلام دقيمش وصلاح المرغني اللذين أبديا تحفظهما التام على بقاء القوات الأجنبية ودعما موقف الوزيرة الذي يجب أن  ننظم إليها فيه».

واختتم بقوله: «المؤسف حقا أن البتاغون طالب بخروج كل القوات الأجنبية فيما يتحفظ بعض الليبيون على خروج  بعض القوات الأجنبية.. يا للغرابة».

 

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محمد العلاقي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • موقف وطنى تشكر عليه والان عرف الشعب الليبى الشرفاء من الخونة فلا يمكن لاى ليبى شريف ان يختلف على السيادة الوطنية وانسحاب اى قوات اجنبية من بلاده اما الخونة فتربط مصالحهم بمصالح المحتل الاجنبى ويستخدمهم كما يلبس حذائه ثم يخلعه

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  • د روى البخاري (2457) ومسلم (4603) عن عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . قَالَ عِمْرَانُ : فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ) .
    قال النووي رحمه الله :
    ” قال جمهور العلماء في مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ : الْمُرَادُ بِالسِّمَنِ هُنَا كَثْرَةُ اللحم، ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم، قَالُوا: وَالْمَذْمُومُ مِنْهُ مَنْ يَسْتَكْسِبُهُ، وَأَمَّا مَنْ هُوَ فِيهِ خِلْقَةً فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا، وَالْمُتَكَسِّبُ لَهُ هُوَ الْمُتَوَسِّعُ فِي الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ زَائِدًا عَلَى الْمُعْتَادِ “

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  • كل ليبي حر شريف يتضامن مع كل من يطالب بإجلاء الغزاة الاتراك إلا بعض الشواذ الذين أعتادوا الأنبطاح للأتراك كهؤلاء الذين هاجموا الوزيره دفاعا عن بقاء الأتراك في ليبيا كمستعمر دايس علي كرامتهم

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