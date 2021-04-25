«العلاقي»: أعلن تضامني اللامحدود مع وزيرة خارجيتنا في مطالبتها بجلاء القوات الأجنبية

أبدى وزير العدل خلال فترة المجلس الوطني الانتقالي محمد العلاقي استغرابه من تحفظ بعض الليبيين على مطالبات خروج جميع المرتزقة من الأراضي الليبية.

وقال «العلاقي»، في تدوينة له عبر فيسبوك: «أعلن تضامني اللامحدود مع وزيرة خارجيتنا نجلاء المنقوش في مطالبتها بجلاء القوات الأجنبية المتواجدة في ليبيا تحت أي مسمى كان».

وأضاف «وأتضامن مع زملائي عبد السلام دقيمش وصلاح المرغني اللذين أبديا تحفظهما التام على بقاء القوات الأجنبية ودعما موقف الوزيرة الذي يجب أن ننظم إليها فيه».

واختتم بقوله: «المؤسف حقا أن البتاغون طالب بخروج كل القوات الأجنبية فيما يتحفظ بعض الليبيون على خروج بعض القوات الأجنبية.. يا للغرابة».