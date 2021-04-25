انطلاق حملة التطعيم بفيروس كورونا في سبها

أكدت بلدية سبها انطلاق حملة تطعيم سكان البلدية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بداية من اليوم الأحد.

وأشارت إلى أن الأولوية للمسنين مافوق 70 عاما والطاقم الطبي والعاملين بالقطاع الصحي.

وتوزع اللقاحات، كالآتي: الأطقم الطبية والعاملين بقطاع الصحة (في مركز الرعاية الصحية سبها – المهدية)، أما المسنين فيتم تطعيمهم في 12 مركزا صحيا موزعة على المحلات السكنية داخل البلدية.

ونبهت البلدية بأن التطعيم يتم بناء على الرسائل النصية المرسلة للمواطنين المدرجين بالمنظومة الخاصة بحملة اللقاح.

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