السفير الألماني: ناقشت الجانب الأمني للانتخابات الليبية مع وزير الداخلية

وجّه السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، الشكر إلى وزير الداخلية، خالد مازن، مشيرا إلى أنه جعل أول لقاء معه بنّاء.

وقال أوفيتشا في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “شكراً لوزير الداخلية خالد مازن على جعل اول لقاء معه لقاء بناءً”.

وأضاف “ناقشنا الجانب الأمني ​​للانتخابات، وأهمية سياسة الهجرة القائمة على حقوق الإنسان وإمكانات التعاون الثنائي. شكرًا لدعوتي لزيارة وسط ليبيا”.

ويوم الخميس الماضي، بحث وزير الداخلية، خالد مازن، مع السفير الألماني، أفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين الصديقين وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون الهجرة غير الشرعية “محمد الشيباني”.

وتم خلال اللقاء الذي جرى بديوان وزارة الداخلية بطرابلس التطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية لوضع الحلول المناسبة للحد منها بما يضمن عدم المساس بسيادة الدولة الليبية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بالتدريب للرفع من كفاءة وقدرات منتسبي وزارة الداخلية في العمل الأمني.

وأكد الوزير خلال هذا اللقاء على أهمية التعاون مع الجانب الألماني في ملف الانتخابات التي ستجرى نهاية العام الجاري، وذلك لما لها من دور مهم في الوصول بالبلاد إلى الاستقرار.