البعثة الأممية وفرنسا تؤكدان أهمية سحب المرتزقة من ليبيا

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل كامل من ليبيا.

وشدد كوبيش ولودريان خلال لقائهما لقائهما أثناء زيارة المبعوث الأممي لفرنسا على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي لإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، باعتباره أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع كما تم التباحث في سبل حشد المزيد من الدعم من المجتمع الدولي لليبيا.

كما أكد كوبيش خلال لقائه مستشار الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتريك دوريل، تقدير الأمم المتحدة للرئيس الفرنسي وحكومة فرنسا على الدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة وعملية السلام في ليبيا وجرت مناقشة الوضع في ليبيا على خلفية المستجدات الأخيرة في المنطقة حيث دعا الجانبان الأطراف الفاعلة الوطنية والدولية إلى احترام سيادة ليبيا، بما في ذلك من خلال الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

كما التقى المبعوث الأممي بشكل منفصل مع مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، والمبعوث الخاص، بول سولير، برفقة مسؤولين كبار آخرين.

وأثناء وجوده في باريس، تبادل المبعوث الأممي الآراء حول سبل دفع عملية السلام في ليبيا في مناقشة مثمرة مع الممثل المبعوث الأممي السابق لليبيا غسان سلامة.