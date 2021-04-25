السفير الأمريكي ورئيس البرلمان يبحثان التقدم المحرز بشأن الانتخابات

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التقدم المحرز بشأن الانتخابات.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن نورلاند تباحث هاتفيا من لندن مع عقيلة صالح حول التقدم المحرز بشأن الانتخابات وميزانية حكومة الوحدة الوطنية.

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ورحب نورلاند بعزم رئيس مجلس النواب الراسخ إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، كما رحّب بتقييمه للتقدم المحرز نحو إيجاد قاعدة دستورية وقانونية لتسهيل هذه الانتخابات.

قدّم رئيس مجلس النواب للسفير إحاطة حول مستجدات المفاوضات لاستكمال الميزانية التي من شأنها معالجة الاحتياجات الوطنية الملحة والفورية.