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ميناء بنغازي يستقبل أربع سفن محملة ببضائع وسلع مختلفة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن ميناء بنغازي البحري استقبال أربع سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة بينها سفينتين محملتين بحبوب القمح.

وأكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل الحبوب (قانو صايا) وعلى متنها 12695 طن من حبوب القمح وكذلك السفينة( إسلان دي) وعلى متنها 5810  طن من حبوب القمح.

واستقبل ميناء بنغازي أيضا سفينة نقل الحاويات( ألـك) وعلى متنها عدد 170 حاوية بضائع مختلفة وكذلك السفينة ( بي أف أسبرينزا) وعلى متنها عدد   111 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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