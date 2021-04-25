ميناء بنغازي يستقبل أربع سفن محملة ببضائع وسلع مختلفة

أعلن ميناء بنغازي البحري استقبال أربع سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة بينها سفينتين محملتين بحبوب القمح.

وأكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل الحبوب (قانو صايا) وعلى متنها 12695 طن من حبوب القمح وكذلك السفينة( إسلان دي) وعلى متنها 5810 طن من حبوب القمح.

واستقبل ميناء بنغازي أيضا سفينة نقل الحاويات( ألـك) وعلى متنها عدد 170 حاوية بضائع مختلفة وكذلك السفينة ( بي أف أسبرينزا) وعلى متنها عدد 111 حاوية بضائع وسلع مختلفة.