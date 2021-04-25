مساعٍ لفتح خط بحري يربط موانئ مصراتة وصفاقس وحلق الوادي

ليبيا – أبدى وزير النقل التونسي معز شقشوق استعداد بلاده لفتح خط بحري يربط بين موانئ مصراتة وصفاقس وحلق الوادي، بهدف نقل المسافرين والسيارات.

ونقل موقع الصحفيين التونسيين تصريحات لشقشوق اطلعت عليها صحيفة المرصد، وفيها أشار إلى وجود تطور في النقل البحري للحاويات بين الموانىء الليبية والتونسية، مؤكدًا وجود 3 خطوط بحرية منتظمة لنقلها ساهمت في تزويد السوق في ليبيا بالمواد الغذائية وتطوير صادرات تونس للبلاد.

ونقل الموقع عن رئيس مجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي صابر بوقرة تأكيده وجود رغبة لدى ليبيا في فتح خط بحري من ميناء مصراتة بعد إنتهاء العمل بمشروع المحطة البحرية في المدينة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية