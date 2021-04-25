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اليونسيف تستكمل إعادة تأهيل مدرسة النور في مصراتة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استكملت اليونيسف أعمال إعادة تأهيل مدرسة النور الابتدائية في بلدية مصراتة، ضمن إطار مبادرة Blueprint وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا.

وأوضحت اليونيسف في ليبيا، أن أكثر من 690 تلميذ وتلميذة سيتمكنون بما في ذلك الأطفال اللاجئين من التعلم في بيئة صحية وآمنة.

وﺗُﺸﻜﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ لـ BluePrint ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﺟزءاً ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ أوﺳﻊ لليونيسف والمفوضية ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻜﺎﺗﻔﻲ، وﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺠﮭﻮد ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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