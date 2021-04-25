اليونسيف تستكمل إعادة تأهيل مدرسة النور في مصراتة

استكملت اليونيسف أعمال إعادة تأهيل مدرسة النور الابتدائية في بلدية مصراتة، ضمن إطار مبادرة Blueprint وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا.
وأوضحت اليونيسف في ليبيا، أن أكثر من 690 تلميذ وتلميذة سيتمكنون بما في ذلك الأطفال اللاجئين من التعلم في بيئة صحية وآمنة.
وﺗُﺸﻜﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ لـ BluePrint ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﺟزءاً ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ أوﺳﻊ لليونيسف والمفوضية ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻜﺎﺗﻔﻲ، وﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺠﮭﻮد ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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