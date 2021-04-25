الـ4 من مايو المقبل موعد لمحاكمة مصريين بتهمة الاتجار بالبشر في ليبيا

ليبيا – كشف موقع البوابة الإخباري المصري عن استعداد محكمة جنايات طنطا للشروع بالجلسة الأولى لإعادة محاكمة عصابة متورطة بتهريب المهاجرين لليبيا.

وبحسب ما جاء في الموقع وتابعته صحيفة المرصد، سيتم عقد الجلسة في الـ4 من مايو المقبل لمحاكمة المتهمين، ضمن تشكيل عصابي ينشط إجراميًا في تهريب المهاجرين إلى ليبيا بطريقة غير مشروعة، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم.

ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهمين في القضية البالغ عددهم 19 صدر بحقهم أحكام حضوريًا وغيابيًا اتهامات بالانضمام وتأسيس وتولي قيادة جماعة إجرامية منظمة، تخصصت في تهريب المهاجرين، ما يعني ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر وتسليم 4 مجني عليهم لآخرين عبر الحدود الوطنية.

وأضافت النيابة: إن هذا تم بطريق الاحتيال والخداع وإيهام المجني عليهم بتوظيفهم في الخارج بدولة ليبيا لكسب قوت يومهم، مستغلين في ذلك حاجتهم للعمل، وذلك بقصد استرفاقهم واستعبادهم، مهددين إياهم بالقتل وإلحاق الأذى البدني والنفسي لهم وارتكاب جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع غير الوطني.

وبحسب النيابة كان ذلك من خلال جماعه إجرامية منظمة خصصت لذلك الغرض، وتولي المتهمين عملية انتقال المجني عليهم بطريقة غير مشروعة من مصر لليبيا بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة، وكان من شأنها تهديد تهديد حياتهم وتعريضها للخطر وللمعاملة المهينة وغير الإنسانية.

وأكدت النيابة إن تلك الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها آثار بدولة ليبيا، فيما قام المتهمون بتهيئة وإدارة مكان لإيواء المهاجرين المجني عليهم بعد خطفهم بالإكراه واقتيادهم لمكان خالٍ من سواهم، وهو عقار في قرية بني وليد تحت تهديد بنادق آلية طلب فدية قدرها 100 الف جنيه لكل مجني عليه لإطلاق سراحهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية