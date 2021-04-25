ليبيا الان

«دراه»: الأتراك يبنون «الجيش الليبي» وليسوا مرتزقة

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الناطق باسم ما تعرف غرفة عمليات «سرت – الجفرة»، عبد الهادي دراه، أنه ليس لديهم مقاتلين أتراك على الأرض، مشيرا إلى أن اتفاقيتهم مع تركيا، هي اتفاقية دولية معتمدة باعتراف الأمم المتحدة، بحسب وصفه.

وقال دراه، في مداخلة هاتفية، عبر قناة «الجزيرة» القطرية: “نجلاء المنقوش تحدثت عن خروج المرتزقة، ولكن الأتراك ليسوا مرتزقة، فلدينا خبراء عسكريين أتراك في مجال المعدات والتقنيات وليس مقاتلين، وهم من دعموا الشعب الليبي في السابق وحاليا”، وفقا لقوله.

وأضاف “أنا أتحدى أي شخص في أي منظمة دولية أو أي دولة، أن يحضر الآن إلى منطقة العمليات وتحديدا في بوقرين والوشكة، ويجد فيها أي مرتزق من أي جنسية كانت، فلا توجد لدينا سوى «أبطال الشعب الليبي»”، على حد تعبيره.

وتابع “نحن حاربنا القذافي بأسلحة ومعدات قديمة، لكن الأتراك زودونا الآن بالمعدات والتقنيات العسكرية، حسب اتفاقيتنا معهم، والتي تأتي في إطار بناء «الجيش الليبي»”، بحسب حديثه.

وكانت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، قد أدلت بكلمة خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، قصر (مونتي تشيتوريو) في روما، الجمعة، قائلة: “إن الحوار قد بدأ مع تركيا لكننا مصممون على انسحابها من ليبيا”، لتواجه عاصفة شديدة من الهجوم من قبل أتباع جماعة الإخوان.

الوسوم

الأتراك المرتزقة المعدات العسكرية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

    خليقة مقلبة تقطع الخميرة من الحوش… سحيقة لهالأشكال المعفنة الخوانجية القذرة 🤮🤮🤮

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  • يا دراه الكبد….الاتراك مرتزقة والعالم كله يعرف ذلك فلماذا التكبر والمكابرة والعناد..؟؟؟قبضت الثمن طبعا…خيانة وعمالة لهؤلاء الكلاب قل نظيرها….كون وطنيا ولو مرة واحدة وأحترم زيك العسكري يادراه الكبد….لعنة الله عليك ياعميل ياخائن….تركيا دولة استعمارية و تاريخها في ليبيا تاريخ أسود…عاش خلاله الليبيين في ظلم وقهر ومجاعة وضرائب مفروضة عليهم وقتل جماعي ومامذبحة الجوازي بعيدة ايها العميل …تركيا ستبيعكم قريبا في سوق النخاسة ….تركيا تبحث عن مصلحتها فقط وتبيع لمن يدفع اكثر والقردوغان تاجر طماع معروف دوليا بعمله لصالح أسرته وصهره ولا تهمه ليبيا او غيرها …أفهم الدرس ايها الدراه الكبد…أفهم الدرس ياغبي…وحسبنا الله في هذه النكبة السودا النودا التي أنتجت أمثالك من الخونة والعملاء….

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